Werknemers Nobian mengen zich in discussie zoutboring Haaksbergen: ‘Ook voor onze kinderen staan grote belangen op het spel’

Aan de vooravond van de vergadering van de Commissie Ruimte, waarin de zoutboringen door Nobian op de agenda staan, mengen de ondernemingsraad (OR) en werknemers van de Hengelose chemiereus zich in de discussie over de geplande zoutboringen in Haaksbergen. In een brief roepen zij raadsleden op verder te kijken dan alleen de belangen van direct omwonenden van de zoutputten. „Bij uw besluiten in het vergunningsproces staan ook voor ons, onze kinderen, onze families en die van onze toeleveranciers en klanten grote belangen op het spel; wij vragen u om ook die goed mee te wegen.”