Wiebke Heeren (62) van Friesland naar Twente als nieuwe predikant voor Usselo en Haaksbergen

HAAKSBERGEN/USSELO - Een Friese predikant neemt het stokje over bij de protestantse gemeenten in Haaksbergen en Usselo: Wiebke Heeren (62) komt per 11 december naar Twente.

„Twente is helemaal nieuw voor mij”, bekent de 62-jarige dominee. „Maar de mensen vind ik erg aardig.” Heeren komt van oorsprong uit Duitsland. Ze verhuisde op haar 32ste naar Nederland en was in verschillende gemeenten predikant. De afgelopen zes jaar in de Friese gemeente Trynwâlden. De beroepingscommissie benaderde haar voor de gemeenten in Usselo en Haaksbergen. Dat waren prettige gesprekken, zegt ze. „De vriendelijkheid van de mensen viel me ook op.”

Heeren gaat voor 50 procent aan de slag in Haaksbergen en voor 50 procent in Usselo. Twee gemeenten tegelijk bedienen is voor haar geen nieuwe situatie. „Dat heb ik eerder gedaan.” Heeren, die twee dochters heeft die beiden in het buitenland wonen, gaat verhuizen en trekt op korte termijn in de pastorie in Usselo. „Ik kijk ernaar uit zo goed mogelijk de diensten in te vullen en het pastoraat te doen. Daar ligt toch vooral mijn voorkeur en mijn talent.” Haar afscheidsdienst in Trynwâlden heeft ze inmiddels achter de rug. Veel tijd voor terugblikken is er niet. „Ik ben zo druk met inpakken, ik heb weinig tijd voor emotie, haha.”

De intrededienst in Haaksbergen is zondag 11 december ’s ochtends om 10 uur in de protestantse kerk aan de Jonkheer von Heijdenstraat 4. De dienst in Usselo is om drie uur ’s middags. Er is in Usselo die dag geen dienst in de ochtend.