Wiebke Heeren, nieuwe predikant voor Haaksbergen-Buurse en Usselo: ‘De kerk is gebouwd op vertrouwen’

Wereldbe­roem­de natuurfoto­graaf vertelt over zijn successen in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Marsel van Oosten, een van ’s werelds beste natuurfotografen, geeft zaterdag 10 december een lezing in theater De Kappen. Marsel van Oosten woont in Zuid-Afrika en geeft zijn enige presentatie in Nederland dit jaar in Haaksbergen.

6 december