Winter Wonder Event hult Haaksbergen in kerstsfeer

Twee dagen achter elkaar is het centrum van Haaksbergen ondergedompeld in kerstsfeer. Op zaterdag 17 december tijdens Winter Wonder Event en een dag later tijdens de Winter Wonder Koopzondag. Daarmee lijkt het kerstevenement in oude luister hersteld. „De laatste editie was flink afgeschaald”, zegt centrummanager Madelon Kuijk. „Nu willen we het Winter Wonder Event in ere herstellen.”