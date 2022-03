Wolf-alert(!) en een zoutholte die zoek is, maar deze week ook: het is duur(st) wonen Haaksbergen

nieuwsupdateHAAKSBERGEN - Met het oog op de verkiezingen roepen de partijen om het hardst dat er betaalbare huizen moeten komen. En veel ook. Een open deur, want wonen is hartstikke duur in Haaksbergen. En dan moeten we ondergronds ook nog eens vrezen voor zoutholtes van het formaat Eiffeltoren. Daar moet Nobian goed op passen, zou je zeggen. Maar ja. De zoutreus is er al eentje kwijt...

Het lijkt wel een sprookjesverhaal. Of een slecht vertelde mop. ‘Zoutreus is caverne kwijt’. En: ‘Is er een caverne aan de wandel onder Twence?’ Feit is: een caverne is een holle ruimte die ontstaat als het zout uit de grond is gehaald. Feit is ook dat die holtes zich kunnen verplaatsen. En nu is Nobian er zomaar eentje kwijt. Onder een afvalberg nota bene. Je moet er niet aan denken wat dat betekent als de boel instort.

Prüttel formaatje Eiffeltoren

Volledig scherm Verwachte bodemdaling door zoutboringen Haaksbergen

Het verdwenen gat ligt ergens tussen Hengelo en Enschede. Wat dat met Haaksbergen te maken heeft, hoor ik u denken. Nou, veel. Want in de komende jaren gaat Nobian hier aan de slag. En in St. Isidorushoeve zeggen ze het nog netjes: ‘Straks zitten wij met de pröttel’. Welke omvang die pröttel kan aannemen en is haast onvoorstelbaar. Dit verhaal probeert het een beetje voorstelbaar te maken: Zoutholtes van het formaat Eiffeltoren: wat betekent dat voor Haaksbergen? En wie raakt er nu een Eiffeltoren kwijt?

De wolf en de ezel

Maar eerst even over die wolf. Ook al geen sprookje. Want Enschedeër Jan Elfring heeft ’m dus gewoon zelf gezien, woensdagmorgen. Bewijs? Jazeker. Hij maakte een filmpje en dat is hier te zien. Het dier is aan de wandel, overigens. Richting Rekken, en daar zijn ze in Eibergen niet gerust op. Wolf-alert! En wat moet je dan doen om het dier op afstand te houden? Greet en Hans Abbink uit Eibergen hebben ezels en die lopen nu tussen hun schapen in de wei. Dat gebalk helpt, zeggen ze.