Zeven maanden celstraf geëist tegen man uit Haaksbergen voor klaphamerdrama

Het drama was te voorzien, zegt de officier. „Hij koopt illegaal explosief materiaal en een ‘homemade’ apparaat en weet niet hoe hij dit veilig kan gebruiken. Toch gebruikte hij het in een woonwijk, met omstanders en dan gaat het verschrikkelijk mis. Die opeenstapeling van verkeerde keuzes leidt tot een hogere strafeis.” De officier kan niet met droge ogen een werkstraf eisen, zei hij. Ook niet uit preventie. Daarom eist hij een celstraf van zeven maanden.

Een klaphamer is en blijft een gevaarlijk ding, zegt de officier. Hij rekende het de man aan dat hij een klaphamer had gekocht zonder dat hij wist of het apparaat deugde. Het was een roestig en krakkemikkig apparaat, zei hij. O. had onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen en er was sprake van een opeenstapeling van fouten. De verdachte ging er vanuit dat het goed was en had zich niet verdiept in de mogelijke gevaren, zei hij in de Almelose rechtbank.

Ervaren met klaphamers

De Haaksbergenaar noemde zich ervaren op het gebied van klaphamers, omdat hij sinds 2016 de grote klaphamer van de overbuurman bediende met oud en nieuw. „Een klaphamer is een klaphamer” aldus de man. De rechters constateerden echter dat hij niets bleek te weten van de constructie zelf, de explosieve poeders en de hoeveelheid die hij moest gebruiken.

Overdag knallen

O. had zelf een kleiner formaat klaphamer gekocht omdat hij overdag wilde knallen waar ook de kinderen bij konden zijn. Die van de overbuurman was te groot en ‘s avonds gold een vuurwerkverbod in verband met de toen geldende coronamaatregelen. Van de verkoper uit Heerde kreeg hij ook de explosieve poeders. Dat mengde en bewaarde hij thuis in de schuur.

Had niets door

Op straat bij de oprit van zijn woning stonden zo’n twintig volwassenen en kinderen te kijken naar wat komen ging. Waaronder de twee jonge kinderen van de verdachte zelf en Bram en Robbin. Al bij de eerste echte klap ging het mis. Bram werd dodelijk geraakt door een metalen scherf, Robbin raakte zwaar gewond aan zijn benen. O. had dat in eerste instantie niet door, zei hij. Zijn aandacht ging naar de klaphamer, die stuk was.

Terugkijkend vindt hij dat hij het weloverwogen heeft aangepakt, zei hij tegen de rechtbank. Het was volgens hem nooit gebeurd als de klaphamer fatsoenlijk geconstrueerd was: „Het is alleen verschrikkelijk fout gegaan. Er was geen enkele aanleiding dat dit zou gebeuren. Achteraf is het makkelijk praten, maar dan had ik er nooit aan begonnen.”