Zin in kneuterig, kitsch en vintage vrolijkheid? De circusfamilie Bossle strijkt neer in Haaksbergen

De circusfamilie Bossle reist al jaren met hun circus door Nederland en is kind aan huis in Twente. Een paar maanden geleden nog in Denekamp, waar circusdirecteur annex clown David Bossle vertelde dat zijn circus zonder ook maar een ingehuurde kracht draait. „Familie blijft samen, ook als het slecht gaat.” Ze leven vanuit hun woonwagens, die opgesteld staan naast de circustent. In de ene woont hij, met zijn vrouw Tunita. De andere zijn van van hun zoon Leon en zijn vrouw Vanessa, van hun andere zoon Antonio, van dochter Loreen, van Hanno en Sendy Reinsch en van Vanessa’s vader Rolf. Een bijzonder stel, het circusleven wordt nieuwe telgen met de paplepel ingegoten. De studiekeuze gaat bij de familie Bossle van jongleur en vuurspuwer tot clown of trapezespecialist.