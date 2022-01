Zo verschijnt trainer Erik ten Hag van Ajax op de muur bij zijn oude club in Haaksbergen: als een toverkrasblok

Ook in Haaksber­gen zijn de winkels weer open: ‘Voor veel onderne­mers moet ergste nog komen’

HAAKSBERGEN - Ook in Haaksbergen blije gezichten in het centrum, zowel op straat als in de winkels. Bij modewinkel Jurk in de Spoorstraat rinkelt de kassa als vanouds op zaterdag. „Gelukkig. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat winkelen zonder afspraak vandaag al meteen mogelijk zou zijn.”

15 januari