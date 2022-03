Zoutholtes van het formaat Eiffeltoren: wat betekent dat voor Haaksbergen?

NIEUWSUPDATE Hiermee haalde Haaksber­gen het nieuws in de afgelopen week: lekker op de fiets kost Yvonne een gebroken schouder, en ‘coronawap­pie’ is nog niet klaar met Rob Welten

HAAKSBERGEN - Geen tijd gehad voor het nieuws de afgelopen week? Geen probleem. Op deze plek praat ik u even bij over de opmerkelijkste gebeurtenissen in Haaksbergen. Het was een week waarin burgemeester Welten het zwaar te verduren kreeg vanwege een zelfverklaarde wappie met een voorkeur voor kwetsende taal. Én op de fiets door het Witte Veen, is dat wel veilig?

19 februari