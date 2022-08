Zoutreus Nobian schrapt vier cavernes bij Sint Isidorushoeve na bezoek van staatssecretaris

Het werkbezoek van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan het beoogd zoutwinningsgebied in Sint Isidorushoeve zette Nobian aan het denken, aldus woordvoerder Jorn van der Meer. Vijlbrief bepaalt of Nobian in de gemeente Haaksbergen naar zout mag boren. En hij vroeg zich bij meerdere beoogde cavernes af of die op een logische locatie komen. „Dat ging voornamelijk over de drie cavernes tegen Sint Isidorushoeve aan”, aldus Nobian. „De kans is groot dat we die uit de vergunningaanvraag halen en meenemen in de verdere discussie over zoutwinning.”