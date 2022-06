Zoutreus samen met Hoevenaren terug naar tekentafel: ‘Maar eerst wantrouwen wegnemen’

Tbs verlengd voor man (46) die Karin Bok uit Haaksber­gen doodde, rechtbank prijst inzet maar waakt voor te snelle terugkeer

De 46-jarige Daan D. blijft een jaar langer in de tbs. In 2012 bracht hij in een psychose Karin Bok uit Haaksbergen met veel geweld om het leven. De rechtbank in Almelo oordeelt dat het nog te vroeg is dat de man onder voorwaarden zijn behandeling te stopt. Wel prijzen de rechters zijn inzet.

19 juni