Zoutwinning Haaksbergen: de vragen blijven

De voorgenomen boringen op acht locaties zorgt al tijden voor verhitte discussies in Haaksbergen en het naburige Sint Isidorushoeve. Tegenstanders spraken bij herhaling hun vrees uit voor Groningse toestanden in de vorm van bodemdaling en andere vormen van aantasting van de leefbaarheid. Ook bestaat de angst dat de cavernes in de toekomst worden gebruikt voor de opslag van waterstof.

Ander geluid

Aan de vooravond van een drukbezochte commissievergadering mengden ook de ondernemingsraad en medewerkers van zoutproducent Nobian uit Hengelo zich met een ander geluid in het publieke debat. Zij richtten zich per brief tot de raadsleden in Haaksbergen, in de hoop dat ook hun economische belangen in de besluitvorming worden meegewogen.

Volgens planning zou de gemeenteraad van Haaksbergen op 26 oktober een definitief besluit moeten nemen over de verklaring van geen bedenkingen. Die gaat bij instemming vooraf aan een aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Haaksbergen verbindt daar de voorwaarde aan dat de winning na een goede ruimtelijke inpassing van de locaties veilig plaatsheeft. Ook moet de leefbaarheid zijn gewaarborgd en dient er een onafhankelijke garantiefonds te komen dat schade aan de eigendommen van inwoners dekt.

Daarnaast vrezen inwoners forse planschade (waardevermindering huis of grond). Inspreker Epi Winkelhuis schatte die op tientallen miljoenen.

Tegenstander

Of de politiek in Haaksbergen over twee weken instemt met de verklaring was woensdagavond bij het sluiten van deze krant nog niet duidelijk. Frans Winkelhuis van het CDA (5 zetels) toonde zich een fel tegenstander. „We krijgen er met acht locaties gewoon acht bedrijventerreinen bij, dat kan Haaksbergen niet hebben.” Andere raadsleden stelden zich minder uitgesproken op.