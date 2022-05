Zusjes uit Haaksbergen vlogen door de lucht, autobestuurder Martin (30) hoort 240 uur taakstraf eisen: ‘Scooter stak zomaar over’

nieuwsupdate Elk dubbeltje drie keer omdraaien en een paar meevallers. Wil het Haaksberg­se rekenwon­der zijn unieke bespaar­tips met iedereen delen?!

HAAKSBERGEN - Vakantiegeld binnen? Lever maar in bij de benzinepomp, de energieleverancier of de supermarkt. Ook een idee: zet het opzij voor als de kids gaan studeren. Zij gaan rente over hun studielening betalen en dat is beslist geen grap. Zorgen, zorgen & zorgen deze week, dat raakt Haaksbergen ook. Al 745 mensen hebben een betalingsachterstand. En de stijgende prijzen maken het alleen maar erger. Wie heeft de gouden tip?

28 mei