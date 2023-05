10-puntenplan moet Hellendoornse partnerband met Duitse Ibbenbüren uit slop halen

Handbal eredivisie Kwiek zwaait opnieuw handvol speelsters uit, hoe gaat de club dit opvangen?

Kwiek is bezig aan het staartje van de nacompetitie in de eredivisie. De eerste wedstrijd van het tweeluik met Volendam om plek zeven eindigde met 39-39 onbeslist. Zo staat alles nog open voor de return over twee weken. Al geeft niemand er echt veel om of het plek zeven of toch acht gaat worden. Veel interessanter is de vraag hoe Kwiek het vertrek van in totaal zeven speelsters gaat opvangen.