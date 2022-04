100-jarige Maartje uit Hellendoorn is ‘de liefste oma van de wereld’

HELLENDOORN - Maartje Kornet-Van der Zanden viert vrijdag haar 100ste verjaardag. Dat gebeurt in woonzorglocatie Krönnenzommer, waar ze al elf jaar woont. Samen met haar kinderen en kleinkinderen. En die hebben een aangename verrassing voor de eeuweling in petto.

„Ze is de allerliefste oma die je maar hebben kan”, vertelt kleinzoon Johan met een lach. „Wanneer je bij haar bent, is ze er echt voor je. We hebben heel veel gesjoeld en spelletjes gedaan. En ze heeft altijd een luisterend oor.” Die mening delen ook Maartjes zoon en dochter Gert en Marthie. „Het maakt niet uit of je nu putjesschepper of burgemeester bent. Onze moeder heeft belangstelling voor iedereen. Ze is zorgzaam, vriendelijk en heel erg bescheiden.”

Quote Ze ging vaak op bezoek bij mensen die het nodig hadden. Meestal nam ze dan een pannetje soep mee Marthie, dochter

In 1950 trouwde Maartje, dochter van de smid in Putten, met dominee Aat Kornet. Ze doorkruisten als echtpaar heel Nederland om als laatste terecht te komen bij de Gereformeerde Kerk in Nijverdal. Als domineesvrouw had ze volgens haar kinderen precies die eigenschappen om haar man bij te staan in zijn ambt. „Ze heeft altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk en ging vaak op bezoek bij mensen die het nodig hadden. Meestal nam ze dan een pannetje soep mee”, vertelt dochter Marthie. „In het jaar 2000 overleed mijn vader. We dachten dat ze het heel erg moeilijk zou krijgen, maar gelukkig kon ze zich de jaren daarna nog prima redden. Elf jaar geleden is ze hier komen wonen.”

Van het leven genieten

Nu de jaren echter gaan tellen, is het gehoor een stuk minder geworden. Een vraag stellen gaat alleen met pen en papier. Een gesprek voeren met de honderdjarige is daardoor lastig. Haar kinderen vertellen dat ze desondanks nog erg geniet van het leven. „Ze heeft het hier heel fijn. De verpleging is heel erg lief voor haar en ze vindt het geweldig wanneer ze bezoek krijgt en de hele familie bij elkaar is. Regelmatig maken we een wandeling met haar, want bloemen en de natuur zijn haar grote passies.”

Grote verrassing

Maartje en haar man Aat kregen twee kinderen en twee kleinkinderen. „En niet te vergeten een schoondochter en een schoonzoon, want die werden net zo behandeld als hun eigen kinderen”, aldus Marthie. In oktober wordt de familie uitgebreid met een achterkleinkind. „Dat nieuwtje hebben we nog even bewaard voor haar verjaardag en zal een grote verrassing voor haar zijn. Mijn moeder kennende had ze zich geen mooier cadeau kunnen wensen.”