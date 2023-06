26 kilometer aan paden om te mijmeren in Mariënheem. Over ridders, olieboringen en een terroriserende kraai in de kerk

Na nominatie ‘beste burgemees­ter’ gaat Dadema voor provincie­plu­che: ‘Heel erg verknocht aan Overijssel’

Een burgemeester die zijn inwoners moet melden dat hij ‘misschien’ weggaat. Dat is de vreemde situatie waar Raalte nu in zit. Alles hangt af van hoe de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur in Zwolle uitpakken.