5 tips voor het Pinksterweekend in Nijverdal

Met video Het onbezorgde festival is terug, en hoe! ‘Dauwpop voelt geen nanosecon­de anders’

HELLENDOORN - Het leek deze Hemelvaartsdag wel of tienduizenden Twentenaren in een tijdmachine waren gestapt. Het onbezorgde festival is terug, en hoe! In Hellendoorn op Dauwpop bleek er opvallend weinig veranderd. Nou ja... „Er wordt dit jaar meer gepraat dan gedanst.”

27 mei