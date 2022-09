Aanklager verdenkt vrachtwagenchauffeur (53) uit Nijverdal van ontucht met dochter (13)

Op 20 december 2020 kwam een huilend meisje binnenlopen bij een tankstation aan de snelweg ter hoogte van Türkheim in het zuiden van Duitsland. In het Engels vroeg ze een medewerkster of zij de politie wilde bellen, omdat haar vader even daarvoor in de cabine van zijn vrachtwagen aan haar had gezeten. Niet veel later hield de politie W. aan.