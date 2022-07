Aanleg nieuwe fietscrossbaan begint eindelijk: Lochsprinters trainen in het najaar weer in Nijverdal

Ford Oldtimer uit 1975 vliegt in brand op kruising in Nijverdal

NIJVERDAL - Op de kruising van de Grotestraat met de Joncheerelaan in Nijverdal is vrijdagavond een Ford Capri 1600 uit 1975 in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand in de auto geblust.

24 juni