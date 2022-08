Afgepeigerd naar de eindstreep van de Yu Man Race in Nijverdal

Honderden durfals gingen zondag tot het uiterste om de finish van de Yu Man Race - voorheen StrongmanRun en StrongsisterRun - te bereiken. Ze moesten daarvoor allerlei obstakels bedwingen en zelfs door de Regge zwemmen. De Yu Man Race is een beproeving waarbij de voldoening na het bereiken van de eindstreep groot is. Menigeen legt afgepeigerd de laatste meters naar de eindstreep af.

Maar de evenementenweide in Nijverdal is deze dag meer dan alleen een start- en finishlocatie van een groot sportevenement. Defensie probeert mensen te werven, kinderen en volwassenen mogen op een hoge klimwand klauteren, er is een verkooptent met sportartikelen en deejays zorgen voor een vrolijke noot.