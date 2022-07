Alom instemming voor nieuwe brandweerkazerne aan rand van Hellendoorn: Ligging aan randweg verzekert snelle uitruk

HELLENDOORN - De bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de rand van de bebouwde kom van Hellendoorn is deze week een flink stuk dichterbij gekomen. De Hellendoornse raad is bereid de benodigde grond te verkopen aan de Veiligheidsregio Twente en het bestemmingsplan te wijzigen.

Er wordt al enige jaren gesproken over de noodzaak van een nieuwe brandweerkazerne in het dorp Hellendoorn, omdat het huidige onderkomen aan de Ninaberlaan niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd en veel te klein is voor alle activiteiten die hier worden gehouden. De zoektocht naar een geschikte plek voor een nieuwe kazerne nam geruime tijd in beslag. De vrijwilligers moeten de kazerne snel kunnen bereiken en de brandweer moet snel kunnen uitrukken.

Aan randweg

Uiteindelijk viel de keus op een stuk grond tussen de Kasteelstraat en de Haersingel, de randweg om het dorp. De nieuwe kazerne ligt op voldoende afstand van de bebouwing om geluidsoverlast te voorkomen en grenst vrijwel aan het natuurlijk ingerichte speelterrein Cool Nature.

De Veiligheidsregio Twente heeft de bouwplannen inmiddels besproken met de omwonenden. Die reageerden weliswaar niet allemaal even enthousiast, maar toonden begrip dat er is gekozen voor een plek van waaruit een snelle uitruk mogelijk is. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan zijn dan ook geen zienswijzen ingediend en dat geldt ook voor het beeldkwaliteitsplan. Daarin staat hoe het gebouw er straks uit komt te zien en welke bouwmaterialen hiervoor worden gebruikt.

Recht op eerste koop

Hellendoorn vraagt overigens niet het volle pond bij de verkoop van de grond, omdat deze een maatschappelijke bestemming krijgt. Ook op het bouwrijp maken van het terrein legt de gemeente wat geld toe. Die ‘bijdrage’ kan oplopen tot maximaal 30 mille. Hellendoorn heeft het recht op eerste koop van de huidige kazerne en betaalt daarvoor de boekwaarde. Volgens wethouder Gea Oord is dat ‘geen al te hoog bedrag’.

Woningbouw?

Wat er met de oude kazerne gaat gebeuren is nog onduidelijk. Woningbouw lijkt voor de hand te liggen, maar dat laat wethouder Oord nu nog in het midden. Lokaal Hellendoorn, dat een absolute meerderheid in de raad heeft, gaf in het recente verleden aan dat deze plek bij uitstek geschikt is voor de bouw van starterswoningen. Dit pand ligt direct naast korenmolen De Hoop en dat zorgt wel voor enige beperking van de gebruiksmogelijkheden.

Volledig scherm Wat er gaat gebeuren met de huidige brandweerkazerne aan de Ninaberlaan is nog onzeker. Woningbouw lijkt voor de hand te liggen. © Han Haveman