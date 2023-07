Altijd al je eigen politiebureau willen hebben? Dan moet je bieden vóór 20 september

Ondernemer Joop van der Vinne is onschuldig: ‘Ik nagel ze aan hetzelfde kruis waar ik net van afgekropen ben’

Hij werd beschuldigd van omkoping. Vanwege vier facturen. Maar voor Joop van der Vinne is de nachtmerrie nu voorbij: volgens de rechtbank was er helemaal niets mis met de transacties. „Iedereen dacht dat ik schuldig was. Het allerergste is nog dat ik de geboorte van m’n kleinzoon hierdoor gemist heb.” Over de heksenjacht van de Rabobank en het Openbaar Ministerie op een Twentse ondernemer.