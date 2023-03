Anton Tijs uit Luttenberg koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor parochie en paardensport

MET VIDEO 10.000 euro voor Robbie (31), die voor behande­ling van zijn hersentu­mor naar de VS wil

Na een afmattende dag was er zaterdag aan het einde van de middag uiteindelijk een cheque met 10.000 euro voor de grootste bikkel van allemaal. Robbie Hageman (31) heeft een hersentumor en de vooruitzichten zijn niet best. Hij wil voor een vervolgbehandeling naar de VS. Dankzij de deelnemers aan de eerste Twentse IN-YU-MAN komt die behandeling een stap dichterbij