Arnold uit Nijverdal crost over parkoers met zijn scootmobiel: ‘Blijf niet rond de kerk hangen!’

Behendigheid

Arnold Tolen op zijn Galaxy Plus met zes spiegels deed echter graag mee. Al meer dan zeven jaar is de geboren Haarlemmer afhankelijk van een rolstoel. Onder andere door artrose, reuma en nog enkele andere ongemakken. Hij laat zich er echter niet door van de wijs brengen en gaf nog wat gratis adviezen aan andere gebruikers van een scootmobiel.

Naar de Floriade

Het behendigheidsparcours van de roc-studenten was voor de ervaren Arnold dan ook een makkie. „Dit gaat prima hoor”, zei hij. „Maar denk niet dat het makkelijk is. Je moet goed op blijven letten. Ook in het verkeer, want ze zien je vaak over het hoofd. En je moet er echt mee leren omgaan, met zo’n scootmobiel. Ik zie wel eens mensen op zo’n scootmobiel rijden... Nou, dan houd zelfs ik mijn hart vast.”