Auto brandt uit in Nijverdal, vuur mogelijk aangestoken

‘Miljoenen­frau­de via Hellen­doorns bedrijf werd een van de verdachten fataal’

ZWOLLE – In een Brits-Nederlands onderzoek naar vermoedelijke miljoenenfraude in 2017 door een echtpaar dat in Luttenberg woonde, schikte de Engelse FIOD. Maar de 52-jarige Engelse, nog altijd in Luttenberg woonachtig, wordt tot haar woede toch in Nederland vervolgd.

22 augustus