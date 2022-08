Auto knalt op boom in Nijverdal, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Op elektri­sche chopper van Aret ontspannen de Twentse natuur verkennen: ‘Iedereen komt heel vrolijk terug’

NIJVERDAL/ALMELO - Op je dooie gemak op een elektrische chopper de Hellendoornse natuur verkennen? Dat kan, want eigenaar Aret Asik van E-Rebel aan de Willem Alexanderstraat heeft de rijwielen te huur. Volgens de geboren Almeloër is het de ultieme manier om al rijdend de natuur in alle rust te bekijken.

19 juli