Autocross in Daarle afgelast: Na corona speelt nu de overvloedige regenval de organisatoren parten

Hellen­doorn­se informa­teur komt over week met advies, Vloothuis ook beschik­baar als formateur

NIJVERDAL - Informateur Trees Vloothuis maakt op maandag 11 april bekend wat haar bevindingen zijn over het verloop van de coalitiebesprekingen in de gemeente Hellendoorn tot dan toe. Dat doet ze doen in een openbare zitting met de vertegenwoordigers van alle zeven politieke partijen. Ze is beschikbaar als formateur.

4 april