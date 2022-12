Automobilist vliegt uit de bocht in Nijverdal en komt in de sloot terecht

Rode konen, opgewonden stemmetjes en blije koppies bij Huis van Sint in Nijverdal

NIJVERDAL - Vol spanning staan ze met hun ouders in de rij voor het Huis van Sint, met in hun hand een tekening geklemd, of een wortel voor Ozosnel. In Nijverdal mogen kinderen deze zaterdag op bezoek bij de sint en zijn pieten, die tijdelijk in een speciaal huis aan de Grotestraat wonen.

26 november