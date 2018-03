Baanwielrenner Hoogland ontvangt erepenning van gemeente Hellendoorn

Prognoses: wie waren de beste voorspellers in Reggestreek?

23 maart NIJVERDAL/WIERDEN/RIJSSEN - Bij de verkiezingsdebatten in Rijssen, Nijverdal en Wierden van deze krant, mochten de lijsttrekkers in hun glazen bol kijken en een prognose invullen van de verkiezingsuitslag. Wie is de beste voorspeller in de Reggestreek?