Baby op komst? Schenk eens een zelfgemaakte krentenwegge

Fietsers botsen op elkaar in Nijverdal: vrouw met hoofdwond naar ziekenhuis

NIJVERDAL - Een fietsster is zaterdagochtend gewond geraakt toen zij in botsing kwam met een andere fietser. Dit gebeurde op de Bergleidingweg ter hoogte van de PC Stamstraat in Nijveral. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

9 april