Bedrijfsbus en auto botsen op kruising N35 bij Wierden, voertuigen worden afgesleept

Tweede zonnepark bij Aadorp is anticlimax van Almelose ambities: het doet pijn aan de ogen

Almelo heeft zich deze week gepresenteerd als een ambitieuze stad. Een gemeente die uitdagingen niet schuwt, visie etaleert en niet bang is om grote plannen te lanceren. Het programma Stedelijke Ontwikkeling mag er zijn en schetst een Almelo dat verder toegroeit naar een volwassen stad waar je ook in de verre toekomst prima kunt wonen, werken, leven en recreëren. Maar waar ook landschap wordt vernietigd voor een tweede zonnepark bij Aadorp. Het wordt zelfs groter dan de eerste geestdodende vlakte. Dat is dan weer zo jammer. Het doet nu al pijn aan de ogen. Welkom bij de Nieuwsupdate Almelo.