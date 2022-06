Bedrijventerrein in Haarle ontoegankelijk door gaslekkage

Buurt kan profiteren van zonnepane­len op dak Puur Hoveniers in Haarle

HAARLE - Puur Hoveniers aan de Raalterdijk in Haarle krijgt het tweede coöperatieve zonne-energiedak in het dorp. Op het dak van het hoveniersbedrijf worden zonnepanelen geplaatst, die duurzame energie gaan leveren voor huishoudens in de gemeente.

6 juni