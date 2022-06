Bejaarde vrouw valt over omver gedrukte lantaarnpaal in Nijverdal: 'Welke held was zo stoer?’

NIJVERDAL - Een bejaarde vrouw is zaterdag van haar fiets gevallen, toen ze op klaarlichte dag een omver gedrukte lantaarnpaal over het hoofd zag aan de Grotestraat in Nijverdal. Ze raakte daarbij gewond. De politie vraagt af ‘welke held zo stoer was’ om deze vernieling te plegen en roept de vandaal op zich te melden.