Ben Middelkamp tracht het positieve te halen uit de zelfdoding van zijn zoon (31)

NIJVERDAL - Zijn zoon Koen (31) pleegde in augustus zelfmoord. Het is een mokerslag, die Ben Middelkamp overleeft door het leven van zijn kind te blijven vieren. "Liefde gaat dwars door de dood heen."

Het verlies van een kind is waarschijnlijk het ergste dat een ouder kan overkomen. Die klap komt nog eens extra hard aan als het kind zelf heeft besloten uit het leven te stappen. De vraag naar het waarom van zo'n onomkeerbaar besluit blijft knagen. Evenals het zelfverwijt. Heb ik signalen over het hoofd gezien, had ik niet iets kunnen én moeten doen om dit te voorkomen? Hoe goed heb ik mijn kind eigenlijk gekend? En daarna de onvermijdelijke vraag hoe ga je nu verder?

Ben Middelkamp (63) heeft zich al deze vragen gesteld en stelt ze misschien nog wel dagelijks. "Koen is de enige die al deze vragen kan beantwoorden, maar kan dat niet meer", zegt hij.

Toekomstplannen

Niemand zag de zelfmoord van Koen aankomen. Zijn vader omschrijft hem als optimistisch, sportief, energiek. Een levensgenieter. Iemand ook, die altijd voor een ander klaar stond. Samen met zijn broer Ido leidde Koen twee personal training studio's (All it Takes) in Hengelo en Boekelo. De broers hadden net een investeerder gevonden om de komende vijf jaar nog eens vijftien vestigingen in Oost-Nederland te openen.

Zijn hulpvaardigheid leverde Koen dit jaar een veroordeling voor wietteelt op. Hij had een huis in Vriezenveen gehuurd voor een vriend, een politieagent, waar een kwekerij werd aangetroffen. Ben wil hierover niet veel kwijt. "Mijn zoon was geen drugsgebruiker, hij was naïef en had hier zo verschrikkelijk veel spijt van en daarmee was voor ons de kous af."

Quote Koen is de enige die al deze vragen kan beantwoorden, maar kan dat niet meer Ben Middelkamp

Wereld als last

Niemand merkte op dat de populaire Koen toch niet goed in zijn vel zat, dat de wereld om hem heen een steeds grotere last werd. Wat Koen deed besluiten een eind aan zijn leven te maken, is voor zijn naasten nog steeds een raadsel. In zijn afscheidsbrief sprak hij over 'Me against the world', over een jachtige en bekrompen samenleving die slechts draait om geld, macht en status en waarin geen tijd meer is om echt te leven.

'Tot straks'

Ben en zijn vrouw Ria reden op die dinsdag 1 augustus terug van hun huisje in Lemmer naar hun woning aan de Piet Heinweg. Koen was daar al en ze zouden die middag samen iets gaan eten. "Om een uur of drie werden we in de auto gebeld door de schoonmaakster, die vermoedde dat het niet zo goed ging met Koen. Ze vertelde dat ze een afscheidsbrief had zien staan. Ongerust hebben we Koen direct gebeld. Hij nam op, vertelde dat hij zich ziek voelde en nam afscheid: 'Ik hou van jullie, tot straks'."

Ben zwijgt even, de herinneringen aan die middag staan nog haarscherp op zijn netvlies. Hij vervolgt: "Ergens voor Zwolle besloot Ria nog een keer te bellen, maar Koen nam niet meer op. We hebben twee vrienden gevraagd een kijkje bij ons huis te nemen en zij zagen Koen in de slaapkamer liggen. Ze hebben een steen door de ruit gegooid om de deur te kunnen openen en nog geprobeerd hem te reanimeren. Tevergeefs, want heliumgas is na 30 seconden dodelijk. Terwijl wij vast stonden in de file kregen we het verschrikkelijke nieuws. We wilden zo snel mogelijk naar huis, ik ben zelfs drie keer door rood gereden. Toen we arriveerden zagen we vier politieauto's en twee ambulances staan. We mochten eerst niet naar binnen, ons huis leek wel een crime scene. We waren zo ongelooflijk verdrietig, teleurgesteld en woest. Mijn vrouw schreeuwde 'Weg met hem, ik wil niemand zien tot de crematie'.

Liefde

Quote Mijn vrouw schreeuwde 'Weg met hem, ik wil niemand zien tot de crematie' Ben Middelkamp We liepen luid schreeuwend door het huis, rolden huilend over de vloer, gooiden glazen kapot, wisten niet meer waar we het van verdriet moesten zoeken. Maar na enige tijd sloeg dat verdriet om in een vorm van liefde. We hebben Koen laten balsemen, hebben hem weer opgehaald uit het uitvaartcentrum en hem in huis opgebaard. En daar lag toch een mooie vent, dat wil je niet weten. De dagen daarna liep het hier storm en dat gold ook voor de afscheidsdienst in onze tuin en de crematie in Nijverdal. Op de kaart stond een zin uit een column, die Vincent Bijlo schreef na de zelfmoord van acteur Antonie Kamerling: 'Doe het niet! Leef, leef, leef...'"

Overleven

Zo'n 2,5 maand later zit Ben in het cursuszaaltje van zijn bedrijf Promeg Mental Coaching. De ruimte waar Koen destijds ook lag opgebaard. Hij wijst naar de plek waar de kist stond. "Ik zie hem nog steeds duidelijk voor me." Aan de muur hangt een foto van Koen als stoere bergbeklimmer met de veelzeggende tekst 'Enjoy Life'. Ben moet dealen met de dramatische verandering in zijn leven, moet zien te overleven.

"Als ik Koen had gevraagd wat heb je me aangedaan en hoe moet ik nu verder dan zou zijn antwoord zijn geweest: Pa je hebt het zoveel mensen uitgelegd. Je hebt een centrum en twee uitersten, een negatieve en positieve kant. Pa je moet nu een keus maken. Als je de negatieve kant kiest ga je een beroerd leven tegemoet. Kies je voor het positieve dan kun je door met je leven en kun je weer gelukkig zijn. En wat je ook kiest, mij krijg je er niet mee terug."

Eerbetoon

Ben probeert dat advies van zijn zoon zo goed en zo kwaad mogelijk te volgen. Hij kiest voor het leven, voor de positieve dingen daarin, weigert te verdrinken in zelfmedelijden. "Koen is niet overleden, hij heeft ruim 31 jaar geleefd", zegt hij en dan: "Ik wil de baas blijven over mijn emoties. Iemand missen is een mooie emotie, dan heb je iemand geëerd."

Deze verschrikkelijke ervaring geeft hem veel energie, zorgt voor nog meer vastberadenheid anderen als mental coach te helpen na een tegenslag de draad weer op te pakken. 'Zonder weerstand groei je niet' is het credo.

Hij verzorgt met zijn zoon Ido en dochter Jorien op 30 oktober een seminar bij Noabers in Hellendoorn. Ben beschouwt dat als het ultieme eerbetoon aan Koen. "Wij laten daar zien hoe we hiermee als gezin zijn omgegaan. Misschien dat we anderen daarmee helpen. Ik heb Koen voor de volle 100 procent vergeven. Hij was een topvent!"