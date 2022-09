Bestuurder rijdt door rood: auto en vrachtwagen botsen op N35, tijdens berging botsen twee busjes

Aziatische tijgermug voor het eerst in Twente aangetrof­fen: bestrij­ding begint direct

De Aziatische tijgermug is op 5 september aangetroffen in Nijverdal. Dat is voor zover bekend de eerste keer in Overijssel. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) beginnen woensdag met de bestrijding van de mogelijke broedplaatsen van dit exotische insect. Volgens de GGD Twente is ‘geen sprake van een zorgelijke situatie’.

