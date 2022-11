Bewoners vrezen dat aanleg glasvezel in Daarlerveen nieuwe schade aan woningen kan veroorzaken

Wel of geen openbaar toilet in Nijverdal? Het blijft een zware bevalling

NIJVERDAL - Een openbaar toilet in hartje Nijverdal, het was, is én blijft een zware bevalling. Maar het Gehandicaptenplatform Hellendoorn en Lokaal Hellendoorn laten niet los en doen deze week een nieuwe poging alsnog zo'n voorziening bij het NS-station te krijgen.

10 november