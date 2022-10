Bezoek voedselbank in Hellendoorn stijgt fors: ‘Afgelopen weken al dertig extra aanmeldingen’

Al 50 jaar vrouwen­voet­bal in Marle: ‘Enorme prestatie voor dat kleine cluppie tussen de koeien’

MARLE - Een moeder en een dochter of drie zussen in hetzelfde voetbalelftal? In de Hellendoornse buurtschap Marle kijken ze daar niet meer van op. Want bij MVV’69 moeten ze alle zeilen bijzetten om de vrouwenploeg in de benen te houden. En met het nodige kunst- en vliegwerk lukt dat nu al 50 jaar. „Een prestatie van formaat, waarop we maar wat trots zijn.”

12 oktober