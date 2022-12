Bezorgdheid over overdracht monumenten en stukken natuur aan Landschap Overijssel: ‘Never change a winning team’

Voor het DES van trainer Eddy Zwijnen­berg moeten de punten langzamer­hand wel komen

NIJVERDAL - Eddy Zwijnenberg (60) is sinds dit seizoen trainer van DES. De inwoner van Wapenveld hoopte te kunnen strijden om een periodetitel, maar dat zit er nog niet in. Hij is realistisch: handhaving is het doel bij de Nijverdallers.

25 november