Bij Hellendoorn Rally kijkt iedereen naar debuut Jos Verstappen: ‘Max vindt het leuk dat ik er lol in heb’

Nijverdal­se korfbalt­rots NKC’51 meet krachten met nationale ploeg in oefenwed­strijd in Diekmanhal

NIJVERDAL - De hoofdmacht van de Nijverdalse korfbalclub NKC'51 speelt dinsdagavond tegen een tegenstander van formaat. In de Diekmanhal in Enschede is TeamNL, het Nederlandse korfbalteam, de ploeg die de Nijverdallers gaan proberen te verslaan.

12 september