Bijna helft kantoorruimte in Hellendoorn heeft een te laag energielabel

Kiwanis Club Almelo doneert 17.000 voor winterjas­sen en verjaar­dags­feest­jes

Het is een flink bedrag dat Kiwanis Club Almelo doneert aan twee lokale projecten die zich inzetten voor kinderen in armoede. Er gaat in totaal 17.000 euro naar de initiatieven 'Warme Winter’ en ‘Verjaardag in de Maak'. Het geldbedrag werd sinds afgelopen oktober ingezameld.