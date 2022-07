Biljartlegende Raymond Ceulemans (84) bezoekt kroeg in Nijverdal: ‘Ach Jaspers, Velthuis, Blomdahl en Rudolph zijn hier ook geweest’

NIJVERDAL - Raymond Ceulemans (84), wie kent hem niet? Een Belgische biljartlegende, tientallen jaren de grote ambassadeur van de biljartsport en vooral het driebanden. Zaterdag laat hij zijn nog altijd magistrale spel zien in café De Kachel in Nijverdal.

Deze Vlaming is ongetwijfeld één van de meest bekende namen uit de biljartwereld. Hij werd maar liefst 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 61 keer kampioen van België in alle spelsoorten. Alom geliefd, ook vanwege zijn grote sportiviteit. Maar wat doet zo’n biljartberoemdheid dit weekend in een bruine kroeg aan de Rijssensestraat?

‘Illuster rijtje’

Het is zeker niet zo dat biljartvereniging De Kachel eens flink met de geldbuidel heeft gerammeld om Ceulemans naar Nijverdal te halen. In deze kroeg worden ze ook niet echt opgewonden bij het horen van deze naam, want in het (recente) verleden werd De Kachel bezocht door tal van andere grootheden uit de biljartsport. „Dick Jaspers, Ben Velthuis, Torbjörn Blomdahl, Christian Rudolph en Dave Christiani demonstreerden hier al hun kunsten en Ceulemans past prima in dat illustere rijtje”, benadrukt woordvoerder Herman Albers van de biljartvereniging De Kachel.

Quote Ondanks zijn hoge leeftijd speelt Ceulemans nog elke dag. Hij is verslaafd aan biljarten en moet natuurlijk zijn spel bijhouden Herman Albers, biljartvereniging De Kachel

„Meerdere teams van De Kachel komen uit in de competitie van biljartbond Ons Genoegen en onze driebanders behoorden tot enkele jaren geleden nog tot de top van die bond. Na twee jaar corona wilden we het seizoen wel weer eens in stijl afsluiten. Ceulemans was direct te vinden voor een bezoekje aan Nijverdal op voorwaarde dat hij zijn vrouw mocht meenemen. Zonder haar gaat hij tegenwoordig nergens meer naar toe. Ceulemans kent de streek, omdat hij meerdere keren in Het Vossenhol in Daarlerveen heeft gebiljart”, vertelt Albers.

‘Verslaafd’

De Nijverdaller vervolgt: „Ondanks zijn hoge leeftijd speelt Ceulemans nog elke dag. Hij is verslaafd aan biljarten en moet natuurlijk zijn spel bijhouden. Hij speelt nu als vierde man nog wekelijks in de hoogste biljartcompetitie van ons land en dat mag je toch wel uniek noemen. Vanaf 20.30 uur demonstreert Ceulemans zijn kunnen in De Kachel en geeft de nodige tips en trucs. Dat gaat ongetwijfeld gepaard met allerlei leuke en boeiende anekdotes. Iedereen is hier welkom en de entree is gratis. Na zijn demonstratie speelt Ceulemans nog enkele partijtjes tegen de aanwezigen, die hiervoor 25 euro moeten betalen. Dat geld gaat naar een nog nader te bepalen lokaal goed doel.”