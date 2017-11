Biologische groenteboer uit Nijverdal komt weer aan huis

Voor zijn huis staat al een paar jaar een in het oog springend groentekraampje. "Het is begonnen met verkopen aan kennissen en vrienden, maar mond- tot-mondreclame gaat snel," vertelt Wolterink. Omdat de groenten en aardappelen helemaal in eigen beheer worden geteeld, kan hij de prijzen laag houden. Voor een bloemkool of een zak spruitjes betaal je bijvoorbeeld één euro.

De voorliefde voor tuinieren en telen zat er al vroeg in. Als kleine jongen hielp Wolterink zijn opa op de boerderij. " Het is allemaal wel standaard, maar prima voor hier in Nijverdal. Met een avocado hoef ik niet aan te komen."

Gat in de markt

De verkoop van biologisch geteelde groente is een gat in de markt. "Aan het eind van de dag ben ik mijn groenten van de kraam wel kwijt. Meestal aan mensen hier uit de buurt," aldus Wolterink. "Omdat het zo goed loopt, wil ik mijn bezorgservice opzetten. Er komt een webwinkel, waar mensen hun bestelling kunnen plaatsen. En dan wordt dinsdag de bezorgdag."