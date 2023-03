Bloemkolen telen op Mars lijkt futuristisch, maar in Nijverdal wordt uitgelegd dat het geen sprookje is

Het team van wetenschapper Wieger Warmelink van de Universiteit Wageningen onderzoekt al ruim tien jaar of het mogelijk is op Mars en de Maan groente te telen. Inmiddels is hij ervan overtuigd dat de bodem van de rode planeet hiervoor geschikt kan worden gemaakt. Volgens deze ingenieur is het op termijn mogelijk op Mars sla, paprika, bloemkool, enzovoort uit eigen tuin te eten.