Boer uit Haarle: 'Wij, de gewone boeren, putten de grond niet uit'

HAARLE - De alarmgroep Heel Salland Biologisch maakt een karikatuur van de gangbare landbouw en veehouderij, en geeft agrarische gezinsbedrijven een messteek in de rug. Dat is de mening van Terry Heuven (40) uit Haarle.

"Het mag niet zo zijn dat mijn drie kinderen zich moeten schamen als ze op school vertellen dat hun vader geen biologische, maar een gangbare, gewone melkveehouder is", zegt Heuven. De vierkoppige alarmgroep (Henk Aa, Jan Overesch, Frans Willemsen en Harrie Kiekebosch) wekt volgens Heuven ten onrechte de indruk dat traditionele boeren de aarde kapot maken met overbemesting en de inzet van te veel bestrijdingsmiddelen. "Dat beeld uit de jaren zeventig en tachtig is al lang achterhaald'', stelt de melkveehouder uit Haarle. "Die tijd is voorbij."

Aangevallen

Heuven maakt op persoonlijke titel zijn boosheid kenbaar, maar verzekert dat veel Sallandse boeren zijn mening delen. "Wij voelen ons aangevallen. Ook gangbare boeren hebben er geen enkel belang bij om grond uit te putten en de aarde te verwoesten. Hier in de buurt vormen we met z'n veertienen een studiegroep. We nodigen specialisten uit en dragen kennis aan elkaar over. Wij zorgen ervoor dat de mineralenboekhouding in evenwicht blijft en het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen minimaal. We zijn continu bezig om die nog verder terug te dringen. Wij zitten biologische boeren op de hielen."

Natuur