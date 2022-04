Brand bij TenCate in Nijverdal; gebouw gedeeltelijk ontruimd

Koninklijke Ten Cate was tot maart 2016 een beursgenoteerd bedrijf, maar werd in dat jaar opgekocht door de investeerders Gilde Buy Out Partners, Parcom en Capital A. Sindsdien wordt het bedrijf in onderdelen verkocht. In 2018 nam het Japanse chemiebedrijf Toray TenCate Advanced Composites over. In 2020 volgde de verkoop van TenCate Advanced Armour aan de Britse investeringsmaatschappij Agilitas.