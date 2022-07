Britse tradities in ere gehouden in Hellendoorn: ‘Verheven draven en elegant op de bok zitten’

met video Expositie van Nijverdal­se Stefan toont de kwetsbaar­heid van veteranen: ‘Er is altijd een andere kant’

‘Helmen vol verhalen’ is de indrukwekkende tentoonstelling over veteranen en hun vaak getekende levens in het Memory Museum in Nijverdal. Stefan Markvoort uit Nijverdal is een van degenen wiens verhaal in de vorm van een kunstwerk wordt verteld. Problemen met het thuisfront betekenden in 2004 het voortijdige einde van zijn missie in Irak. „Zonder de steun van huis ben je niets.”

26 juli