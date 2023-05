Burenruzie in Nijverdal eindigt in bedreiging met nep-vuurwapen: ‘Hij wilde mij en mijn hond te grazen nemen’

CDA houdt boot af: ‘Eerst moet duidelijk worden wat in Hellen­doorn aan de hand is’

Het CDA trapt keihard op de rem en wil voorlopig nog niet onderhandelen over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hellendoorn. Hierin neemt de oppositiepartij een sleutelpositie in. De christendemocraten willen eerst een openbaar debat in de raad over de breuk in de coalitie van VVD, GroenLinks en Lokaal Hellendoorn.