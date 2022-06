Buurt kan profiteren van zonnepanelen op dak Puur Hoveniers in Haarle

Mountainbi­ker valt in diep gat in bos bij Hellen­doorn en raakt gewond

HELLENDOORN - Een mountainbiker is zaterdag aan het begin van de middag gewond geraakt bij zijn fietstocht door de bossen bij Hellendoorn. In de buurt van de Sanatoriumlaan is de mountainbiker in een diep gat in het bos gevallen.

28 mei