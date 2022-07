Cafetaria ’n Tip in Daarle wordt eetwinkel: ‘Moderner jasje’

DAARLE - Een spiksplinternieuwe inrichting en een moderner concept. Voormalig cafetaria ’n Tip met eetcafé in Daarle was er hoognodig aan toe, vertellen de eigenaren Jan (53) en Inge (50) Poorterman. Ze gaan verder onder de naam Eetwinkel ’n Tip.

Ruim twintig jaar is het geleden dat het echtpaar een café begon met een eetfunctie in het hart van Daarle. Het eetcafé loopt goed en de maaltijdservice vindt gretig aftrek. ’s Ochtends vroeg begint Poorterman al op tijd met het bereiden van de verse maaltijden die hij rond het middaguur bezorgt. „Het is druk en er is altijd wat te doen”, vertelt hij. Van ’s ochtends 09.00 uur tot middernacht is hij te vinden in zijn zaak aan ’n Tip 7. „Alleen op zondag ben ik vrij.”

Horecaman in hart en nieren

Hoe hij die lange dagen volhoudt? „Ik ben nu eenmaal een horecaman in hart en nieren en ik vind het fijn om het anderen naar de zin te maken. Ik werk al vanaf mijn 14de in deze branche. Mijn werk is elke dag anders en dat maakt het zo leuk. Het is ‘a way of life’, ik zou ook niet anders willen”, aldus de geboren en getogen Daarlenaar.

Begin dit jaar besloot Jan Poorterman zich aan te sluiten bij een nieuw concept. ‘Eetwinkel’ bestaat ruim acht jaar en heeft op 45 locaties in Nederland voet aan de grond gekregen. Sfeer, vakmanschap en pure producten: dat zijn de hoofdingrediënten van het concept. En dat allemaal in een moderner jasje.

De naam vanaf nu is dus eetwinkel ’n Tip. „Het betekent niet alleen een nieuwe naam, maar ook een samenwerkingsverband met andere ondernemers. Wij maken onze eigen keuzes, maar kunnen gebruik maken van de ervaringen en ideeën die Eetwinkel biedt. Zo kunnen we bijvoorbeeld hulp krijgen bij de presentatie op socialmediakanalen.”

Flinke renovatie

De keuken, die tussen de cafetaria en het eetcafé is gesitueerd, heeft ook een flinke renovatie achter de rug. „De oude apparatuur is vervangen en er ligt onder meer een nieuwe vloer. Het is een stuk prettiger werken, waardoor onze gerechten een nog hogere kwaliteit hebben.”

Binnenkort zal het menu op de kaart aangepast worden en de website vernieuwd. „Dat zal denk ik in september gebeuren”, zegt Poorterman. „Te denken valt in ieder geval aan verschillende soorten hamburgers die op de kaart komen. Met verschillende garneringen en diverse sauzen. En dat allemaal vers bereid.”