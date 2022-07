Canadees bezoek voor 100e verjaardag van de Nijverdalse Gré

NIJVERDAL - Een grote taart, slingers, kaarten en bloemen. Gré Bijsterveld-van Dijk werd vrijdag van alle kanten in de watten gelegd omdat ze haar honderdste verjaardag vierde. Maar het grootste cadeau kwam uit Canada. Haar naaste familie vloog op deze bijzondere dag speciaal over om samen haar verjaardag te vieren.

„Ze is onze favoriete tante", vertelt Rodney van Dijk in de wandelgangen van woonzorglocatie De Parallel. „En we kennen haar goed want ze bezocht ons samen met oom Rein om de twee á drie jaar. Tante Gré is altijd positief en vrolijk. We hebben altijd heel veel lol gehad met haar. Daarom moesten we er deze dag ook bij zijn want dit is zo bijzonder.”

Gré zelf vindt het ‘mooi’ en is dankbaar dat ze deze dag honderd kaarsjes mag uitblazen. „Het is alleen jammer dat ik niet zoveel meer kan. Ik zie slecht en hoor alles ook niet meer zo goed. En vaak vraag ik me af wanneer het mijn tijd is, want het schiet nu wel aardig op.”

Canada

De eeuweling groeide op in he Friese dorpje IJlst, maar woont nu al zestig jaar in Nijverdal. „Mijn man overleed op 89-jarige leeftijd, dus we hebben nog heel wat mooie jaren gehad met elkaar", aldus de 100-jarige. Samen reisden ze af en aan naar Canada omdat daar twee broers van Gré woonden. „Ik heb daardoor hun kinderen van dichtbij zien opgroeien. We hebben een nauwe band en ik beschouw ze ook een beetje als mijn kinderen omdat ik zelf helaas geen kinderen heb kunnen krijgen.”

De familie uit Canada blijft nog een weekje in Nederland. „We hebben nog even rustig de tijd om van haar te genieten en dat gaan we zeker doen, maar vanavond gaan we eerst gezellig met elkaar eten", besluit Rodney.